İzmir Büyükşehir Belediyesi Geri Dönüştürüp Tasarruf Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sosyal donatı alanlarında kullanılan birçok malzemeyi kendi bünyesinde üreterek önemli bir tasarruf sağlıyor. Banklardan çöp kutularına, uyarı levhalarından çocuk oyun gruplarına kadar birçok ürün, belediyenin Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı atölyelerde geri dönüşüm odaklı yöntemlerle yeniden hayat buluyor. Bu sayede piyasa fiyatlarının üçte biri maliyetine üretim yapılırken, çevre dostu projeler de destekleniyor.

Geri dönüşüm ve tasarruf bir arada

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Atölyesi’nde kent genelinde ihtiyaç duyulan mobilya ve ekipmanları geri dönüşüm esaslı bir yaklaşımla üretiyor. Kullanılmayan ya da hasar görmüş kent donatıları, atölye ekipleri tarafından toplanarak yenileniyor. Kullanılabilir malzemeler tamir edilirken, kullanılamaz hale gelenler ise yeni ürünlere dönüştürülerek kentin çeşitli noktalarında tekrar kullanıma sunuluyor. Bu çalışmalar, hem kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlıyor hem de belediye bütçesinde önemli bir tasarruf yaratıyor.

Üçte bir maliyete üretim

İzmir Büyükşehir Belediyesi, atölye çalışmalarında piyasa koşullarına göre üçte bir maliyetle üretim yaparak ekonomik bir avantaj sağlıyor. Ürünlerin uzun ömürlü ve dayanıklı olması ise belediyeye hem zaman hem de maddi açıdan büyük katkı sunuyor. Atölyede üretilen kent mobilyaları, parklarda ve sosyal donatı alanlarında kullanılmak üzere halkın hizmetine sunuluyor. Ayrıca, atölyenin tasarım ekibi kent konforunu artıracak yeni ürünler üzerinde çalışmalar yaparak şehre yenilikçi çözümler getiriyor.

Yeni projeler yolda

Atölye ekibi, sadece mevcut malzemeleri yenilemekle kalmıyor, aynı zamanda şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni ve yaratıcı ürünler tasarlıyor. Bu kapsamda çocuk oyun grupları, park mobilyaları ve açık alan spor ekipmanları gibi malzemeler yeniden değerlendiriliyor. Örneğin, kırık bir oyun grubu çocuklar için kamelyaya dönüştürülüyor ya da hasar görmüş ahşap parçalar oyuncaklar haline getiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu projeleriyle çevre dostu ve sürdürülebilir bir şehircilik anlayışını benimseyerek, kent sakinlerine daha konforlu yaşam alanları sunmayı hedefliyor.