Balıkesir'de Ücretsiz Ring Seferleri Başladı

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehirde özel araç kullanımını azaltmak amacıyla ücretsiz ring hattı hizmeti başlattı. Bu uygulama ile kent merkezinden çarşıya ve kamusal alanlara ulaşım sağlanıyor.

Ücretsiz ring seferleri başladı

Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımayı teşvik etmek ve şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla ücretsiz ring seferlerine başladı. Bu hat, Toplu Taşıma Merkezi, Gazi Bulvarı, Zağnos Paşa Camisi, Altıeylül Pasajı, Valilik, Belediye ve Çarşı güzergâhında hizmet veriyor.

Belediye yetkilileri, bu uygulama ile kentsel hareketlilikte enerji tasarrufu sağlamayı, trafikte araç yoğunluğunu azaltmayı ve şehirde daha çevreci, yaşanabilir bir alan oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.