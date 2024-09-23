Süper Lig’in 6. haftasında Göztepe, Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Maçın ardından Kayserispor'un teknik sorumlusuyla yapılan görüşmede, Serhat Sütlü, karşılaşma ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

"Mazeretim yok"

Sütlü, “Oyun ile alakalı söyleyebileceğim bir mazeretim yok. 8 günde 3’üncü maçımızı oynadık. Rakibimiz 2 hafta dinlendi. Maçın özelinde Göztepe’nin hazır bir takım olduğuna ve hava topuna çalıştık. Ama sahada karşılığını veremedik. Göztepe’yi tebrik ediyoruz. Biz de çalışmalarımızı yapıp Beşiktaş’ın karşısına çıkacağız. Hazırlığımızın karşılığını vermedik. Taraftarı önünde galibiyete ulaştılar. Tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.