Balıkesir’de polis ekiplerinin düzenlediği denetimlerde, çok sayıda yasa dışı silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Geniş kapsamlı denetim: 11 bin kişi sorgulandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde, şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde titiz bir çalışma yapıldı. Bu kapsamda, 11 bin 220 kişi sorgulanırken, 64 aranan şahıs yakalandı.

Denetimlerde ele geçirilen malzemeler arasında; 3 ruhsatsız tabanca ve 29 fişek, 4 ruhsatsız tüfek ve 7 kartuş, bir kurusıkı tabanca ve 3 fişek, 2 bıçak, 52 adet sentetik ecza maddesi, 79,31 gram metamfetamin ve 19,39 gram esrar maddesi bulunuyor.

Şüpheliler hakkında işlemler başlatıldı

Yasa dışı silah ve uyuşturucu maddelerle yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlemler devam ediyor.