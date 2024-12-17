Samsun'da öğrenci servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, 13 kişi yaralandı.
İlkadım ilçesinde, 09.00 sıralarında, Öznur Aslan’ın (43) kullandığı 55 C 0161 plakalı öğrenci servis minibüsüyle, Seyit Abdullah Ayaz'ın (24) idaresindeki otomobil, kavşakta çarpıştı.
Kazada öğrenci servisindeki şoför, bir hostesle dokuz öğrenci, otomobilde ise iki kişi hafif yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA