Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, 16-22 Aralık 2024 tarihleri arasında, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik önemli bir operasyon düzenledi. Mülki sınırlar içinde yer alan 9 ilçede yürütülen operasyon, büyük bir başarıya imza attı. Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Karesi ve Manyas ilçelerinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 17 ayrı kaçakçılık ve organize suç olayı aydınlatıldı.

Operasyonda ele geçirilen yasa dışı maddeler

Gerçekleştirilen kapsamlı aramalar neticesinde, suçlulara ait evler, eklentileri ve kullandıkları araçlarda büyük miktarda yasa dışı malzeme ele geçirildi. Operasyonun sonuçları şöyle sıralandı:

4.886 adet sentetik uyuşturucu hap,

2.287 gram kubar esrar,

185 gram kenevir tohumu,

9 gram metamfetamin,

4 kök kenevir bitkisi,

3 gram bonzai,

310 litre sahte alkol ,

, 2 adet eski eser ve kazı malzemesi,

2 tabanca, 2 av tüfeği, 1 şarjör ve 10 adet fişek,

5 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp),

1 litre kimyasal bitki besini.

24 kişi gözaltına alındı

Yapılan aramalar sonucunda, toplamda 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin, organize suç şebekeleriyle ilişkili olduğu ve yasadışı faaliyetlere karıştıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Balıkesir’deki operasyon, suç örgütlerine büyük darbe vurdu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’nın başarılı operasyonu, bölgedeki kaçakçılık ve organize suç şebekelerine büyük bir darbe indirdi. Yetkililer, bu tür operasyonların devam edeceğini ve suçla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.