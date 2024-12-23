Eski tip kimlik kartları, 1 Ocak 2025 itibarıyla tamamen geçersiz hale geliyor. Tapu işlemleri gibi resmi işler için çipli kimlik kartları zorunlu hale gelirken, eski tip kimlik kartları artık kullanılmayacak.

Çipli kimlik kartlarının kullanımı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından zorunlu hale getirildi. Bu sebeple eski tip kimlikler, 1 Ocak 2025 itibarıyla tapu işlemlerinde kullanılmayacak.

Kimlik yenileme ücreti ne kadar?

Kimliklerini değiştirmek isteyenlerin ilk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesinde randevu almaları gerekmekte. Bununla birlikte işlemler için de belli bir miktar para ödemek zorunlu. 2025 yılında kimlik kartı yenileme ücreti 130 TL’den 187,1 TL’ye yükseldi. Kimlik kartı kayıp bedeli ise 374,2 TL olarak belirlendi. Kimlik yenileme için yanlarında nüfus cüzdanı-kimlik kartı, aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, bir adet biyometrik fotoğraf bulundurması da gerekiyor.