Balıkesir’in Karesi ilçesinde gece yarısı, inşaat halinde bulunan bir binaya giren yaşlı kadın, asansör boşluğuna düşerek yaralandı. Olay yerine ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri, kadını uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

Kazanın ayrıntıları

Balıkesir’in Karesi ilçesinin Ali Hikmet Paşa Mahallesi, Şehit Mustafa Dinçer Caddesi’nde gece saatlerinde yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen yaşlı bir kadın, inşaat halinde olan bir binaya girdi. Karşılaştığı karanlıkta asansör boşluğuna düşen kadın, çevreden yardım alamadı.

İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi

112’ye yapılan ihbarın ardından, olay yerine Balıkesir Merkez İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kadının düştüğü asansör boşluğundan sedye ve ip yardımıyla çıkartılmasını sağladı. Ardından yaralı kadın, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili Balıkesir Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. İnşaat halindeki binanın güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu ve benzer kazaların yaşanmaması için alınacak önlemler konusunda yetkililerin çalışmalar yapacağı belirtildi.