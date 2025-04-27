Trabzonspor ile Barcelona, 28 Nisan 2025'te UEFA Gençlik Ligi'nde karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve şifresiz izleme bilgileri haberimizde.

Trabzonspor Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? (28 Nisan 2025)

Trabzonspor ile Barcelona, UEFA Gençlik Ligi yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. 28 Nisan 2025 Pazartesi günü oynanacak olan Trabzonspor - Barcelona maçı, futbolseverler tarafından büyük ilgiyle bekleniyor. Maçın yayın saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve izleme seçenekleri sporseverler tarafından merak ediliyor.

Karşılaşma UEFA.tv ve tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabaka, Trabzon'da bulunan Papara Park Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak.

Trabzonspor - Barcelona maçı yayın bilgileri

Hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor ile Barcelona arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi maçı, UEFA.tv ve tabii Spor kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

UEFA.tv canlı yayın bilgileri

UEFA.tv üzerinden karşılaşmayı internet üzerinden şifresiz olarak izlemek mümkün olacak. Platform, Türksat uydusu üzerinden de erişim sağlıyor.

tabii Spor canlı yayın bilgileri

tabii Spor kanalı, Turkcell TV+ 75. kanaldan yayın yapıyor. İzlemek için abonelik ve şifreli giriş gerekiyor.

Trabzonspor - Barcelona maçı detayları

Trabzonspor - Barcelona maçı hangi gün?

Trabzonspor - Barcelona maçı, 28 Nisan 2025 Pazartesi günü oynanacak.

Trabzonspor - Barcelona maçı saat kaçta?

Müsabaka, 19:00'da başlayacak.

Trabzonspor - Barcelona maçı nerede oynanacak?

Karşılaşmaya Trabzon ev sahipliği yapacak. Maç, Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.

Maçı Şifresiz izlemek mümkün mü?

Trabzonspor ile Barcelona arasındaki karşılaşma, UEFA.tv platformu üzerinden internet bağlantısıyla şifresiz olarak izlenebilecek. tabii Spor kanalı üzerinden izlemek isteyenlerin ilgili platformlara aboneliklerinin bulunması gerekiyor.