İzmir Bornova’da gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Mustafa Karabulut hayatını kaybetti, yanında yolcu olarak bulunan Emirhan Ç. ise yaralandı.

Kaza nasıl gerçekleşti?

Olay, saat 02.50 sıralarında Atatürk Mahallesi Yavuz Caddesi’nde yaşandı. Mustafa Karabulut yönetimindeki motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan bir kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı.

Müdahale ve yaralıların durumu

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Mustafa Karabulut, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yolcu Emirhan Ç.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.