Balıkesir’in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde 17 Eylül’de yaşanan silahlı saldırı sonucu otopark sahibi Hüseyin Açıkgöz (36) ve çay bahçesinde oturan 5 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ve ona yardım eden 4 kişi, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Hüseyin Açıkgöz'e ait otoparka motosikletle gelen ve siyah kask takan saldırgan, tabancasıyla 10 el ateş ettikten sonra motosikletle olay yerinden kaçtı. Hüseyin Açıkgöz ve çay bahçesinde oturan Mustafa Ç., Resmiye H., Ayşe C., Şevval A., Safiye K. yaralandı. Yaralılar, yakındaki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hüseyin Açıkgöz’ün hayati tehlikesi sürerken, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beş şüpheli gözaltında

Olayın ardından güvenlik kameraları incelemeye alındı ve saldırganın U.İ. olduğu tespit edildi. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma sonucunda, U.İ. ve ona yardım eden 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, olayda kullanılan tabanca, motosiklet, kask, ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.