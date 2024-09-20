UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz temsilcisi Benfica, deplasmanda Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Bu zaferin mimarları ise Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oldu. Milli futbolcuların performansı, Portekiz basınında geniş yankı buldu.

Portekiz’in önde gelen spor gazetelerinden Record, maçla ilgili haberinde "Benfica, Türk büyüsünü kullanarak Belgrad'da zafere ulaştı" başlığını attı. Haberde, Kerem Aktürkoğlu'nun yine golünü attığı belirtilirken, Orkun Kökçü'nün serbest vuruştan attığı gol için “harika bir gol” ifadesi kullanıldı.

"Benfica, yeni bir trendin izlerini taşıyor"

Bir diğer Portekiz medya organı Mais Futebol, "2024-25 model Benfica, yeni bir trendin izlerini taşıyor" diyerek iki Türk yıldızın performansını öne çıkardı. Haberde, Türkiye’nin Avrupa futboluna kattığı değerler vurgulanırken, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica için önemli figürler haline geldiği belirtildi. Ayrıca, Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'daki başarılarına da değinildi.

Portekiz'in Ojogo gazetesi ise, Kökçü ve Aktürkoğlu'nun birlikte gösterdiği uyuma dikkat çekerek, "Aktürkoğlu ve Kökçü ortaklığı genişletiyor" ifadesini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu, maç sonrası yaptığı açıklamada galibiyetin önemine vurgu yaptı ve performansından memnun olduğunu belirtti. Türk yıldız, "Adım Kerem, lakabım Harry Potter. Mutluyum, galibiyeti hak ettik ve üç puanla başlamak önemliydi. Burada herkes tarafından iyi karşılandım ve bu yüzden kendimi rahat hissediyorum" dedi.