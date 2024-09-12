Balıkesir’in dericilerinin oluşturduğu Tülütabaklar, Yunan işgali sırasında askerlerin korkulu rüyası haline gelmişti. Bugün ise, düğün ve bayramlarda yapılan gösterilerle bu tarihi miras yaşatılmakta.

Tülütabaklar: Tarih ve kültürün izinde

Tülütabakların Kökeni Balıkesir’in dericilerinin oluşturduğu Tülütabaklar, şehirlerin güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir gelenektir. Dericilerin başında “Tülükadı” adlı liderlerinin rehberliğinde, korkutucu bir görünüme bürünmüş bu grup, Yunan işgali sırasında şehirleri korumak için aktif olarak kullanılmıştır.

Korkutucu görünümler ve yöntemler

Tülütabaklar, keçi veya koyun postlarından yapılmış giysiler giyer, baca kurumu, at kuyruğu, çan ve değneklerle donatılmışlardır. Bu eşyalar, gece boyunca şehirde dolaşarak, özellikle de Yunan askerlerini korkutmak amacıyla kullanılmıştır. Korkutucu görünümleri ve gürültülü aksesuarları ile, gece gölgelerinde hayaletvari bir etki yaratarak, işgalcileri sindirmiştir.

Tülütabakların günümüzdeki yeri

Günümüzde Tülütabaklar, tarihsel bir miras olarak düğün ve bayramlarda yapılan geleneksel gösterilere dönüştürülmüştür. Bu gösteriler, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için eğlenceli ve öğretici etkinlikler sunmaktadır. Tülütabakların geçmişten günümüze aktarılan bu performansları, Balıkesir’in kültürel zenginliğini ve tarihini yaşatmanın önemli bir yolu olarak kabul edilmektedir.