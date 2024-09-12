Manisa'da önümüzdeki günlerde yaz sıcaklıkları devam ediyor. 13 Eylül Cuma günü güneşli bir hava beklenirken, ilerleyen günlerde parçalı bulutlu gökyüzü etkili olacak. Sıcaklıklar 29°C ile 33°C arasında değişirken, geceleri ise serinlik hissedilecek. Hafta sonuna doğru parçalı bulutların hakimiyeti artsa da yazın etkisi hala şehirde kendini hissettirecek.

Aydın’da bugün hava nasıl olacak? İşte 12 Eylül 2024 hava durumu Aydın’da bugün hava nasıl olacak? İşte 12 Eylül 2024 hava durumu
  • 13 Eylül Cuma: Güneşli, gündüz 31°C, gece 20°C.
  • 14 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu, gündüz 33°C, gece 21°C.
  • 15 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu, gündüz 31°C, gece 19°C.
  • 16 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu, gündüz 29°C, gece 18°C.
  • 17 Eylül Salı: Güneşli, gündüz 30°C, gece 17°C.
Editör: Mehrican Candemir