Manisa'da önümüzdeki günlerde yaz sıcaklıkları devam ediyor. 13 Eylül Cuma günü güneşli bir hava beklenirken, ilerleyen günlerde parçalı bulutlu gökyüzü etkili olacak. Sıcaklıklar 29°C ile 33°C arasında değişirken, geceleri ise serinlik hissedilecek. Hafta sonuna doğru parçalı bulutların hakimiyeti artsa da yazın etkisi hala şehirde kendini hissettirecek.
- 13 Eylül Cuma: Güneşli, gündüz 31°C, gece 20°C.
- 14 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu, gündüz 33°C, gece 21°C.
- 15 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu, gündüz 31°C, gece 19°C.
- 16 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu, gündüz 29°C, gece 18°C.
- 17 Eylül Salı: Güneşli, gündüz 30°C, gece 17°C.
Editör: Mehrican Candemir