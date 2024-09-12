Manisa'da önümüzdeki günlerde yaz sıcaklıkları devam ediyor. 13 Eylül Cuma günü güneşli bir hava beklenirken, ilerleyen günlerde parçalı bulutlu gökyüzü etkili olacak. Sıcaklıklar 29°C ile 33°C arasında değişirken, geceleri ise serinlik hissedilecek. Hafta sonuna doğru parçalı bulutların hakimiyeti artsa da yazın etkisi hala şehirde kendini hissettirecek.

13 Eylül Cuma: Güneşli, gündüz 31°C, gece 20°C.

Güneşli, gündüz 31°C, gece 20°C. 14 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu, gündüz 33°C, gece 21°C.

Parçalı bulutlu, gündüz 33°C, gece 21°C. 15 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu, gündüz 31°C, gece 19°C.

Parçalı bulutlu, gündüz 31°C, gece 19°C. 16 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu, gündüz 29°C, gece 18°C.

Parçalı bulutlu, gündüz 29°C, gece 18°C. 17 Eylül Salı: Güneşli, gündüz 30°C, gece 17°C.