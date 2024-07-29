Balıkesirli Judocudan Berlin'de Büyük Başarı

Berlin'de gerçekleşen Gençler Avrupa Judo Kupası, 35 ülkeden toplam 501 sporcunun katılımıyla büyük bir organizasyon olarak dikkat çekti. Balıkesirli judocular, turnuvada sergiledikleri performansla öne çıktı.

Recep Ergin'den ikincilik başarısı

100 kg kategorisinde yarışan Recep Ergin, turnuvada üstün bir performans sergileyerek ikinci oldu. Ergin, Almanya, Fransa ve Hollanda'dan gelen güçlü rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi. Finalde gösterdiği mücadeleyle uluslararası judo arenasında adından söz ettirdi.

Gülzade Korkmaz’ın çeyrek final başarısı

57 kg kategorisinde mücadele eden Gülzade Korkmaz, turnuvanın ilk turlarında Belçika ve İspanya'dan rakiplerini yenerek çeyrek finale yükseldi. Korkmaz’ın bu başarısı, uluslararası arenada Balıkesir'in adını duyurmayı başardı.

Balıkesir'de gurur ve sevinç

Balıkesirli sporcuların uluslararası başarısı, kentte büyük bir sevinçle karşılandı. Balıkesir Judo Kulübü antrenörleri, Recep Ergin ve Gülzade Korkmaz’ın başarılarından gurur duyduklarını belirterek, sporcuların azim ve kararlılıkla çalışarak bu noktaya geldiklerini ifade ettiler. Antrenörler, gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarına inandıklarını vurguladılar.