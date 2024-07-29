Atıcılık : İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, 10 metre Havalı Tabanca Karma Takım elemelerinde ilk ikiye girerek, Türk Olimpiyat tarihinde atıcılık dalında ilk madalyayı garantiledi.

Eskrim : Nisanur Erbil, kadınlar kılıç ilk karşılaşmasında ABD'li Magda Skarbonkıewıcz'i 15-11 yenerek son 16 turuna yükseldi. Bir sonraki karşılaşması bugün TSİ 15.05'te gerçekleşecek.

Kürek : Elis Özbay, tek çifte repesajında serisinde ikinci olarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Slovenyalı, Avusturyalı, Litvanyalı, Özbekistanlı ve Güney Afrikalı sporcularla yarışacak.

Atıcılık : Kadınlar 10 metre havalı tabanca yarışında Şevval İlayda Tarhan, 135.6 puanla 7. oldu. Erkekler 100 metre sırtüstü elemelerinde Berke Saka, serisinde 7'nci, genel sıralamada 40'ıncı sırada yer alarak yarı finale kalamadı. Berkay Ömer Öğretir de erkekler 100m kurbağalama elemelerinde yarı finale çıkamadı.

Badminton: Neslihan Yiğit Arın, J Grubu ilk maçında Japon Aya Ohori'ye 2-0 mağlup oldu. Gruptaki ikinci maçını 30 Temmuz Salı günü Perulu Ines Lucia Castillo ile yapacak.