TFF 3. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Geçen hafta altyapı oyuncularıyla başlayan antrenmanlara, bu hafta A takım oyuncuları da dahil oldu. Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenman, büyük bir heyecan ve motivasyonla başladı.

Yönetimden tam destek

Balıkesirspor Başkanı Abdullah Bekki ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı yerinde takip ederek teknik ekip ve futbolculara moral verdi. Başkan Bekki, takımın hazırlık sürecinden oldukça memnun olduğunu belirtti ve yeni sezonda büyük başarılar hedeflediklerini ifade etti.

Balıkesirspor'un iç saha maçlarında geçerli olacak sezonluk kombine biletler de satışa çıktı. Taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen kombinelerin fiyatları kapalı tribün için 4000 TL, maraton tribünü için ise 1500 TL olarak belirlendi. Yönetim, taraftarların kombinelere yoğun ilgi göstermesini ve takımlarını desteklemek için stadyumu doldurmalarını beklediklerini açıkladı.