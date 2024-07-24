Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumlarına ilişkin itiraz sürecinin sona erdiğini duyurdu. İtiraz süreci, adayların sınav sonuçlarına yönelik endişelerinin giderilmesi amacıyla titizlikle yürütüldü.

İtiraz sürecinin detayları

2024 KPSS Lisans sınavının Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına yönelik itirazlar, ÖSYM tarafından belirlenen süre içinde alındı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, "Adaylarımızdan gelen itirazlar, alanında uzman akademisyenlerden oluşan komisyonlarımız tarafından titizlikle incelenmektedir. İtirazların değerlendirilme süreci, adaylarımızın hak kaybı yaşamayacağı şekilde ivedilikle tamamlanacaktır" dedi.

Titizlikle incelenen itirazlar

Ersoy, itirazların değerlendirilmesinde akademik uzmanlık ve titizliğin esas alındığını vurguladı. Sınav sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde yönetildiğini belirten Ersoy, adayların herhangi bir hak kaybı yaşamaması için itirazların detaylı bir şekilde incelendiğini ifade etti.

Sonuçların açıklanması bekleniyor

İtiraz sürecinin tamamlanmasının ardından, ÖSYM'nin sonuçları en kısa sürede açıklaması bekleniyor. Adaylar, sınav sonuçlarını ve itirazlarına ilişkin değerlendirmeleri ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden takip edebilecekler.

Gelecek adımlar

KPSS sonuçları, kamu kurumlarına personel alım süreçlerinde büyük bir öneme sahip. Sonuçların açıklanmasının ardından, adaylar tercihlerini yapacak ve yerleştirme süreci başlayacak. ÖSYM, adayların süreç hakkında bilgilendirilmesi ve şeffaf bir sınav süreci sağlanması konusunda kararlılığını sürdürüyor.