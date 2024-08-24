Yeni sezonda 3. Lig'de mücadele edecek olan Balıkesirspor, hazırlık maçında Efeler 09 SK ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadeleyi Balıkesirspor 5-3'lük skorla kazandı. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Efeler 09 SK, ikinci yarıda Balıkesirspor'un etkili oyununa karşı koyamadı ve kalesinde 5 gol gördü.

Balıkesirspor'un gollerini Bertuğ Bayar (2), Sedat Yiğit Kurnaz (2) ve Doğanay Avcı kaydetti. Maçta Balıkesirspor'da 21 farklı oyuncu forma şansı buldu, bu da teknik ekibin takımın son durumunu değerlendirmesine olanak sağladı. Balıkesirspor, yeni sezon öncesinde umut verici bir performans sergiledi.