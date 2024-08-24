Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Çağdaş Bodrum Spor Basketbol Takımı, Bitez Spor Salonu’nda düzenlenen basın toplantısıyla yeni sezon hedeflerini ve vizyonunu kamuoyuyla paylaştı. Toplantıya takımın yeni başantrenörü Erhan Ernak, genel menajer Onur Aksoy ve tecrübeli oyunculardan Chris Warren katıldı. Toplantıda kulübün sportif başarısının yanı sıra, altyapıya ve Bodrum’a olan bağlılıkları da vurgulandı.

Başantrenör Erhan Ernak, kulübün başarısının yalnızca sahada elde edilen sonuçlarla değil, aynı zamanda yetiştirilen genç sporcular ve şehre kazandırılan değerlerle de ölçülmesi gerektiğini belirtti. Ernak, “Sürdürülebilir başarı, sadece şampiyonluklarla değil, aynı zamanda yetiştirdiğiniz sporcular ve topluma kazandırdığınız değerlerle elde edilir. Bodrum'un bu vizyona sahip olduğuna inanıyorum, bu yüzden bu teklifi düşünmeden kabul ettim” dedi.

Maçlar yeniden Bodrum'da

Genel Menajer Onur Aksoy, takımın maçlarını yeniden Bodrum’da oynayacak olmasının kendilerini çok heyecanlandırdığını dile getirdi. “Bizim yerimiz evimiz burası. Taraftarımızla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz, burada bambaşka bir atmosfer yakalıyoruz” şeklinde konuştu.

Takımın ABD’li oyuncusu Chris Warren ise Bodrum’da geçirdiği üç sezonda şehre ve taraftarlara güçlü bir bağlılık geliştirdiğini ifade etti. Warren, "Bodrum benim için artık sadece bir yer değil, bir ev oldu. Taraftarlarımızla aramızda oluşan bu manevi bağ, benim için çok değerli" dedi.

Bodrum İlçe Spor Müdürü Oktay Dumruk, Çağdaş Bodrum Basketbol Takımı’nın Süper Lig’e yükselmesi dileğinde bulunarak, “Bodrum, birçok branşta üst düzey liglerde mücadele eden takımlara sahip. Çağdaş Bodrum Basketbol Takımı’nın bu sezon da şampiyon olup Süper Lig’de yerini almasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Çağdaş Bodrum Spor Basketbol Takımı, 13 Eylül’de Ankaragücü ile oynayacağı sezonun ilk maçı öncesinde hazırlıklarına devam ediyor.