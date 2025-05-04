Balıkesirspor Kaptanı Volkan Altınsoy, play-off maçları öncesi konuştu: "Kupaya giden yolda 3 finalimiz kaldı. Taraftarımızla birlikte şampiyon olacağız."

Balıkesirspor'da Play-Off öncesi kaptan Volkan'dan taraftara şampiyonluk mesajı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonu 2. sırada tamamlayan Balıkesirspor, play-off mücadelelerine odaklandı. Takım kaptanı Volkan Altınsoy, yaklaşan kritik karşılaşmalar öncesinde camiaya ve taraftara önemli mesajlar verdi.

"Üç finalimiz kaldı, hedef kupa"

Normal sezonun tamamlandığını ve yeni bir sürecin başladığını vurgulayan Kaptan Volkan, "Acısıyla tatlısıyla 30 haftalık ligi geride bıraktık. Bu süreçte şampiyon olmayı çok isterdik ama olmadı. Artık önümüzde 3 tane final maçımız var. Bu maçlara tüm benliğimizle odaklandık. Allah'ın izniyle Play-Off sonunda şampiyon olup, bu mutluluğu taraftarımıza yaşatmak istiyoruz" dedi.

"Siz yoksanız bir kişi eksiğiz"

Volkan Altınsoy, Balıkesir'de oynanacak olan rövanş karşılaşması için tüm taraftarı stadyuma davet etti. "Play-Off statüsü gereği bu süreçte sadece bir maçımızı iç sahada oynayacağız. Bu, sezonun son iç saha maçı olacak. Taraftarımızla bir kez daha o ambiyansta buluşacağız. O gün sahada eksik kalmamak için herkesi yanımızda görmek istiyoruz. Siz yoksanız bir kişi eksiğiz" ifadelerini kullandı.

Balıkesirspor'da hedef net: Şampiyonluk

Kırmızı-beyazlı ekip, teknik heyet ve oyuncuların tam motivasyonuyla Play-Off maçlarına hazırlanıyor. Takım, hem saha içinde hem saha dışında birlik mesajı vererek taraftarlarıyla kenetlenmiş durumda.

Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan rövanş karşılaşması, sezonun en kritik mücadelelerinden biri olarak gösteriliyor.