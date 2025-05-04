Altınyol Şaraphane Köprüsü'nde Bornova yönünde trafik kazası meydana geldi. Güvenlik önlemleri alınırken, araç çekme çalışmaları sürüyor.

Altınyol'da trafik kazası sebebiyle Şaraphane Köprüsü üzerinde yoğunluk oluştu

İzmir'de şehir içi trafiğin ana arterlerinden biri olan Altınyol üzerinde, Şaraphane Köprüsü'nde Bornova istikametine doğru saat 17.30 sularında bir trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası olay yerine hızla ulaşan emniyet ve trafik ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Kazaya karışan araçların yol dışına çıkarılması için vinç ve çekici desteğiyle çalışma başlatıldı.

Trafik geriye doğru kilitlendi

Kaza nedeniyle Altınyol üzerinde Karşıyaka yönünden Bornova'ya uzanan hatta yoğunluk oluştu. Özellikle Bayraklı ve Salhane kavşakları arasında trafik durma noktasına geldi.

Yetkililer, alternatif güzergahların tercih edilmesi konusunda sürücüleri uyararak, "Kaza bölgesinden geçişler kontrollü olarak sağlanmaktadır. Araç çekme çalışmaları devam etmekte, sürücülerimizin dikkatli ve sabırlı olmaları rica olunur" açıklamasında bulundu.

Alternatif güzergahlar şunlar;

Trafik yoğunluğundan etkilenmek istemeyen sürücüler için önerilen alternatif güzergahlar şunlar:

Yunuslar - Bayraklı Sahil Yolu

Manavkuyu iç bağlantı yolları Sevda Erdan Kılıç: Nefret dili bu alçak saldırının zeminidir

Anadolu Caddesi - Ankara Caddesi güzergahı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri'nin yaptığı duyuru şöyle:

ALTINYOL ÜZERİNDE TRAFİK KAZASI! Altınyol üzeri Şaraphane Köprü üzerinde Bornova istikametine doğru trafik kazası meydana gelmiştir. Gerekli güvenlik önlemleri alınmış, araçları yol dışı yapma çalışması devam etmektedir. Bu noktadan geriye doğru koşma trafik yoğunluğu yaşanmakta olup güzergahları kullanacak olan sayın yol kullanıcılarımızın bilgisine sunulur.