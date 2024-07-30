Balıkesirspor, savunma hattını tecrübeli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak, 33 yaşındaki stoper Cenk Özbey ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Geçtiğimiz sezon Silifke Belediyespor'da forma giyen Özbey, TFF 3. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor'un yeni sezon hazırlıklarına katılacak.

Kulüpten açıklama

Balıkesirspor'dan yapılan açıklamada, "Balıkesirspor’umuz, geçtiğimiz sezon Silifke Belediyespor forması giyen 33 yaşındaki tecrübeli stoper Cenk Özbey ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma oyuncumuza ve kulübümüze hayırlı olsun" denildi.