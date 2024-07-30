Kemal ALTAN

Nazilli’de karayolu üzerinde yer alan mazgallar temizlendi. Kum, çakıl, yaprak, araçlardan dökülen yağ ya da farklı atıklarla tıkanma riski taşıyan mazgallar, Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. Yaşanabilecek sel ve su taşkınlarının önüne geçmek için öncelikle mazgalların Izgara kısımlarındaki balçık ve benzerlerinin oluşturduğu tıkanıklıklar giderildi. Izgaralar kaldırılarak iç haznelerde biriken kum, çakıl, toprak parçaları, pet şişe ve çeşitli metal kutular alınarak sağlıklı hale getirildi.

Çalışmalar düzenli olarak devam edecek

Devlet Karayolu güzergâhında, Yeni Mahalle, Dörtyol Otogar Kavşağından başlatılan çalışmalar, Yeşilyurt mahallesi, Taş duvar mevkiinde sonlanırken, Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik gerçekleştirilen çalışmanın değişen iklim koşulları nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçmeyi hedeflediğini belirtti. Tetik, bu tür çalışmaların düzenli olarak şehir genelinde de devam edeceğinin altını çizdi.