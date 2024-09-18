TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona 2'de 2 yaparak liderlik koltuğuna yerleşen Balıkesirspor, teknik direktör Levent Eriş’in 62’nci doğum gününü coşkulu bir kutlamayla kutladı. Akşam antrenmanının ardından saha içinde gerçekleştirilen sürpriz kutlamaya, Başkan Abdullah Bekki, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip, futbolcular ve personel katıldı. Tecrübeli teknik adam sahaya girdiğinde futbolcular meşaleler eşliğinde "İmparator Levent Eriş" tezahüratlarıyla kutlama yaptı.

Sürpriz karşısında duygulanan Levent Eriş, takımına ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederek, “Çok güzel bir ekiple birlikteyim. Bu yolun sonu inşallah şampiyonluk olacak. Hepinizden Allah razı olsun” dedi. Başkan Abdullah Bekki de Eriş’in doğum gününü kutlayarak, kulüpteki aile ortamının başarıyı getireceğini ifade etti.