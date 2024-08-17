Kırmızı-Beyazlı Balıkesirspor, yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanırken, hem yönetim hem de oluşturulan kadro camiaya büyük bir moral kaynağı oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın desteğiyle ayağa kalkan kulüp, Abdullah Bekki başkanlığındaki yönetimle yeniden itibar kazandı. Şehirde şimdiden şampiyonluk sesleri yankılanmaya başladı.

Deneyimli kadro ve teknik ekip

Balıkesirspor, Süper Lig tecrübesine sahip oyunculardan oluşan güçlü kadrosunu, deneyimli teknik direktör Levent Eriş’e emanet etti. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kocaeli Kartepe’de kampa giren takım, burada 5 hazırlık maçı oynayacak. Teknik ekibin liderliğinde sezon için umut dolu bir çalışma dönemi geçiren kırmızı-beyazlılar, Balıkesir'e şampiyonluk hedefiyle dönmeye kararlı.

Kamp çalışmaları ve takımdaki son durum

Kulüp Basın Sözcüsü Ceyhun Ercan, takımın kamp süreciyle ilgili bilgiler vererek, taraftarların merakını giderdi. Ercan, “Sezona en hazır şekilde geri dönmeyi planlıyoruz. Kamp boyunca yapılacak hazırlık maçları ve Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda düzenlenecek sezon açılışının detayları, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.” dedi. Kocaeli Kartepe’de 3. etap kamp çalışmalarını sürdüren Balıkesirspor, ilk antrenmanını saat 18:00’de gerçekleştirirken, yeni transfer Özer Özdemir de çalışmalara katıldı.