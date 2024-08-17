Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınında, şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevler, bölgedeki yerleşim yerlerini tehdit ederken, belediye ekipleri yangının kontrol altına alınması için gece gündüz çalışıyor.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, yangının büyümesiyle birlikte ekiplerin büyük bir özveri ve kararlılıkla mücadelesine devam ettiğini belirtti.

Başkan Tetik, “Yangının kontrol altına alınması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Alhisar, Altıntaş, Örentaht, Hışımlar ve Güre mahallelerinde etkili olan yangınla mücadeleye ilk andan itibaren başladık. Ekiplerimiz Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile aralıksız çalışarak alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemeye çalışıyor” dedi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgede hava müdahaleleri başlatıldı.

Belediye ekipleri; alevlerin yayılmasını önlemeye ve bölgedeki vatandaşları korumaya yönelik tüm çabalarını sürdürüyor.