TFF 3'üncü Lig temsilcisi Balıkesirspor, altyapısında yetişen genç yetenekleri Süper Lig'e kazandırmaya devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, son olarak 18 yaşındaki savunma oyuncusu Doğanay Avcı'yı Çaykur Rizespor'a gönderdi. U19 Milli Takımı'nda da forma giyen ve 3'üncü Lig'den milli takıma seçilen tek futbolcu olan Doğanay, büyük bir çıkış yakalayarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Balıkesirspor, Doğanay Avcı'nın transferiyle ilgili bir açıklama yaparak, "Altyapımızdan yetişen 18 yaşındaki genç oyuncumuz Doğanay Avcı, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer olmuştur. Doğanay’a kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Balıkesirspor, yaz transfer döneminde altyapısında yetişen bir diğer genç yetenek Arda İbrahim Akgün'ü de Fenerbahçe'ye bonservisiyle göndermiş, Arda sezon başında Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı.