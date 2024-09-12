Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründeki şeffaflık ve güvenliği artırmak amacıyla 15 Eylül 2024 tarihinde yürürlüğe girecek "doğrulanmış ilan" düzenlemesini duyurdu. Bu düzenleme kapsamında, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) devreye alınacak ve emlak ilanlarının yalnızca yetkilendirilmiş emlak işletmeleri tarafından verilebilmesi sağlanacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın açıklamalarına göre, yeni düzenleme ile emlak ilanları artık taşınmaz sahibi, bu kişinin birinci ve ikinci derece hısımları, eşi veya taşınmaz sahibinin yetkilendirdiği emlak işletmeleri tarafından verilebilecek. Bu sayede, ilanların doğruluğu artırılacak ve sahte ilanlarla karşılaşma riski azaltılacak.

Yetki verme süreci

Taşınmaz sahipleri, EİDS üzerinden e-Devlet aracılığıyla emlak işletmelerini yetkilendirebilecekler. Yetkilendirme işlemi, taşınmazın bilgileri, yetki verilen emlak işletmesi ve yetki süresinin belirlenmesiyle tamamlanacak. Bolat, verilen yetkinin sadece ilan verme amacıyla sınırlı olduğunu, emlak işletmesinin taşınmazın tapu işlemlerini veya diğer tasarrufları gerçekleştiremeyeceğini vurguladı.

Sözleşme zorunluluğu devam ediyor

Bakan Bolat, EİDS üzerinden verilen yetkilerin emlak işletmelerinin düzenlemesi gereken diğer belgelerin yerine geçmeyeceğini belirtti. Yetkilendirme sözleşmesi, taşınmaz gösterme belgesi, alım satıma ve kiralamaya aracılık sözleşmeleri gibi belgelerin düzenlenmesinin devam edeceğini söyledi. Ayrıca, taşınmaz ticareti yetki belgesi bulunmayan emlak işletmeleri, bu düzenlemenin devreye girmesiyle ilan veremeyecekler. Bolat, yetki belgesiz faaliyet gösteren işletmelerin mağduriyet yaşamamaları için ivedilikle yetki belgesi almalarını önerdi.

Geçiş süreci ve tam uygulama

15 Eylül 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki dönem, geçiş süreci olarak değerlendirilecek. Bu dönemde, ilanlar EİDS doğrulaması olmaksızın verilebilecek ancak doğrulanan ilanlarda EİDS logosu yer alacak. 1 Ocak 2025 itibarıyla ise EİDS doğrulaması yapılmaksızın ilan verilemeyecek ve uygulama tamamen devreye girecek.

Bakan Bolat, bu düzenlemenin ilan platformlarındaki sahte ve yanıltıcı ilanları engellemeyi, spekülatif fiyat artışlarını önlemeyi ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerini azaltmayı hedeflediğini belirtti. Düzenlemenin, tüketici mağduriyetlerini azaltarak sektörde adil ve rekabetçi bir piyasa yapısının oluşmasına katkı sağlayacağına dikkat çekti.