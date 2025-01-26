Foça’nın tarihi dokusunu ve eşsiz günbatımını paylaşan grup, yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. ABD’den Prof. Dr. Burak Kazaz’ın girişimiyle Türk üzümü ve şarabını dünyaya tanıtma projesi de buluşmanın özel bir anı oldu.

38 yıl sonra yeniden bir arada

İzmir’in köklü eğitim kurumlarından Bornova Anadolu Lisesi’nin (BAL) 1987 mezunları, Foça’daki tarihi bir otelde düzenlenen etkinlikte buluştu. ABD, Almanya, İngiltere gibi farklı ülkelerden ve Türkiye’nin birçok şehrinden gelen 21 mezun ve aileleri, yıllar sonra birbirlerini yeniden görmenin heyecanını yaşadı.

Otel Karacam’da bir araya gelen grup, lise yıllarındaki gibi topluca yemek yedi, sokaklarda şakalaştı ve anılarını paylaştı. Günbatımını Küçükdeniz Sahili’nde izleyip hatıra fotoğrafları çektiren mezunlar, yeniden çocukluk günlerine döndüklerini ifade ettiler.

Türk üzümü ve şarabı dünyaya açılıyor

Buluşmanın öne çıkan isimlerinden biri, Syracuse Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Burak Kazaz oldu. Grubun sözcüsü olarak duygu ve düşüncelerini paylaşan Kazaz, Türk üzümünü ve şarabını dünyaya tanıtmayı hedefleyen girişiminden bahsetti. Burak Kazaz şunları söyledi: "1987 yılı BAL mezunuyum. Bu buluşma, benim için ailemle bir araya gelmek anlamını taşıyor. Ayrıca bu yıl Urla’da başlattığımız Türk üzümü ve şarabını tanıtma projesinin ilk ürününü arkadaşlarımla paylaştım. Bu, bizim için özel bir andı. Foça’nın güzelliklerini hep birlikte yaşadık, şakalaştık ve eski günlerimizi yeniden hatırladık."

Foça’nın tarihi manzarasında buluşma

Foça’nın tarihi yapıları ve eşsiz doğası da mezunların buluşmasına ayrı bir anlam kattı. Organizasyonu düzenleyen, inşaat sektöründe çalışan bir mezun, Pakistan’daki işleri nedeniyle etkinliğe katılamasa da organizasyon büyük bir başarıyla gerçekleşti. Grup, Foça’daki buluşmayı her yıl tekrarlamayı planladıklarını belirtti.