Zafer Partililerin Genel Başkan Ümit Özdağ’a destek vermek için Silivri Cezaevi’nin karşısına kurduğu çadır, İstanbul Valiliği’nin kararıyla gece yarısı jandarma ekipleri tarafından söküldü. Zafer Partisi Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Gündoğdu, cezaevi önüne kurulan çadırın “Tünel kazılarak Ümit Özdağ kaçırılabilir” gerekçesiyle yıkıldığını açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından parti üyeleri, Marmara Ceza İnfaz Kurumu önünde çadır kurarak nöbete başlamıştı. İstanbul Valiliği, nöbetin beşinci gününde cezaevi önünde kurulan çadırın kaldırılarak bulunduğu konumdan bir kilometre uzağa taşınması talimatını verdi.

Zafer Partisi Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Gündoğdu, yaptığı açıklamada “İstanbul Valiliği, Silivri Cezaevi'nin karşısına kurduğumuz çadırı, çadırın altından tünel kazarak Ümit Özdağ'ı kaçırabileceğimiz gerekçesiyle kaldırmaya karar verdi” dedi.

Zafer Partisi’nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

“Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın hukuksuz biçimde tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’ne komşu bir arsa ücreti verilerek kiralanmış ve arsaya Zafer Partililer için çadır kurulmuştu. Silivri Cezaevi önündeki partililerimizden aldığımız bilgiye göre bahse konu çadır valilik talimatıyla kaldırılmaya çalışılıyor. Bilinmelidir ki, sindirme çalışmalarına inat adalet ve özgürlükten vazgeçmeyecek, #ÜmitÖzdağaÖzgürlük için var gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz.”

Geçen pazartesi günü hakkında soruşturma başlatılarak Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a götürülen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” iddiasıyla tutuklanmıştı.