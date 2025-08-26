İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen 94’üncü İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) ile eş zamanlı başlayacak Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali, 29 Ağustos’ta start alıyor. Bosna Hersek’in onur konuğu olduğu festival, Balkan ülkelerinin halk dansı topluluklarını, sanatçılarını ve müzisyenlerini İzmir’de buluşturacak.

Kortej ve açılış konseri yapılacak

Festival, İEF’nin 29 Ağustos saat 20.00’deki açılış töreninden önce düzenlenecek kortej yürüyüşüyle başlayacak. Saat 19.30’da Gündoğdu Meydanı’ndan başlayacak kortej, Lozan Meydanı’nda sona erecek. Aynı akşam Kültürpark Çim Alan’da ünlü sanatçı Candan Erçetin sahne alarak en sevilen şarkılarını seslendirecek.

Konserler ve gösteriler ilçelere taşınıyor

30 Ağustos’ta Gaziemir Festival Alanı’nda halk dansları gösterileri ve Çiğdem Taştan konseri yapılacak. Buca Hasanağa Bahçesi’nde ise Rumeli Band sahne alacak. Festival coşkusu kentin farklı ilçelerine yayılacak.

Festivalin son günü dopdolu geçecek

31 Ağustos’ta Bornova Çamdibi Atatürk Parkı’nda halk dansları gösterilerinin yanı sıra “Taksiratlı Şekibe” tiyatro oyunu sahnelenecek. Çiğli Kasaplar Meydanı’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Orkestrası konseri yapılırken, Karşıyaka’da ise Orkestar Sertan sahne alacak.

Atatürk’ün talimatıyla başlamıştı

Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali ilk kez 1935 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla düzenlendi. Balkan ülkeleri arasında kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan festival, 2007’den bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kesintisiz olarak gerçekleştiriliyor.





