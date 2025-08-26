Aydın’ın Efeler ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 1959 Sokak’ta yaşayan Serdar Ç. isimli şahıs, evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Yalnız yaşayan adamın yardım çığlıkları tüm mahallede yankılandı.

Polis ve itfaiye kapıyı açtı

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye personeli, polislerin yardımıyla eve girerek yaralı şahsı bulunduğu yerden çıkardı. Serdar Ç., sedye ile apartmandan indirildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Serdar Ç.’nin sağlık durumunun yapılacak tetkiklerin ardından netleşeceği öğrenildi. Olay sırasında apartman ve mahalle sakinleri büyük endişe yaşarken, yaralı şahsın hastaneye sevk edilmesiyle mahallede hayat normale döndü.