Arkas Spor, Yunanistan'ın Pigasos Polichnis takımının ev sahipliğinde Selanik'te gerçekleştirilen 2024 Erkekler Voleybol Balkan Kupası'nda muhteşem bir performans sergileyerek şampiyonluğa ulaştı. Finalde karşılaştığı Bulgaristan'ın Beroe Stara Zagora takımını 3-0'lık net bir skorla geçerek kupayı kazandı.

Final maçının detayları

Arkas Spor'un kupaya uzanmasında gösterdiği performans dikkat çekiciydi. Maçın setleri şu şekilde sonuçlandı:

1. Set: 22-25

2. Set: 15-25

3. Set: 18-25

Her setin başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Arkas Spor, rakibine karşı ciddi bir üstünlük sağladı.

Arkas Spor'un yükselişi

Arkas Spor'un bu zaferi, kulübün uluslararası arenada elde ettiği başarıların bir devamı niteliğinde. Takım, oyuncularının uyumu ve teknik direktörün stratejileriyle büyük bir sinerji yakaladı. Şampiyonluk, yalnızca bir kupa değil, aynı zamanda Türkiye'nin voleyboldaki gücünü de pekiştiren bir gösterge oldu.