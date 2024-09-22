"Laodikya'nın Işığı" temasıyla organize edilen festivalde, sahne alan ünlü müzisyenler ve caz grupları izleyicilere keyifli anlar sundu.

Timuçin Şahin ve Banu Küçük’ten Etkileyici Performans

Festivalin ikinci gününde sahne alan ünlü caz sanatçıları Timuçin Şahin ve Banu Küçük, sergiledikleri performansla büyük beğeni topladı. Etkinlik, Timuçin Şahin’in ekibiyle gerçekleştirdiği "Dinleme Sanatı ve Müzikal İletişim Yoluyla Doğaçlama" başlıklı atölye çalışmasıyla başladı. Söyleşide katılımcılara caz müziğinde doğaçlamanın önemini ve dinleyiciyle kurulan müzikal iletişimi anlatan Şahin, sanatseverlerin büyük ilgisini topladı.

Söyleşinin ardından sahneye çıkan Timuçin Şahin ve Banu Küçük, caz repertuvarından seçtikleri eserleri seslendirerek dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. İkilinin performansı, festivalin en çok alkış alan anlarından biri oldu.

Müzik Dolu Günler Devam Ediyor

Festivalin kalan günlerinde sahne alacak isimler de caz tutkunlarını heyecanlandırıyor. Etkinlik kapsamında Musa Güvenilir, Rustam Rahmedov Jazz Trio, Meriç Çalışan, The Old Ramblers, Moe Joe, Önder Focan Quartet ve Kenan Doğulu gibi caz müziğinin önde gelen isimleri sahne alacak. Zengin bir caz repertuvarı sunan festival, müzikseverlere dolu dolu bir program vaat ediyor.

Denizli Caz Festivali, bugün sona eriyor. Bir hafta boyunca devam eden etkinlikte, farklı caz sanatçıları ve grupların performanslarıyla katılımcılar müziğe doydu.