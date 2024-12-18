Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, ilçedeki doğayı ve yaşam alanlarını koruma konusundaki kararlı tavrını Çeşmealtı Marina Projesi ve Altınköy konut projeleriyle bir kez daha gözler önüne serdi. Altınköy bölgesinde SİT alanına yapılması planlanan konut projesine karşı tepkisini dile getiren Balkan, projenin çevresel tahribat yaratacağını belirterek “Doğaya yapılan bu ihanetin karşısında duracağız” dedi. Ayrıca Çeşmealtı Marina Projesi’ne de kesin bir şekilde karşı çıkarak, “Ekolojik dengeyi bozacak ve güvenlik sorunları yaratacak bu projeyi istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Çeşmealtı Marina projesi çevreye zarar verecek

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Çeşmealtı’nda yapılması planlanan 300 direkli marina projesinin bölgedeki ekosistemi tehdit edeceğini belirtti. Projenin, deniz araçları trafiğinin artışı ve altyapı sorunları nedeniyle çevresel baskıyı artıracağını vurgulayan Balkan, “Bu tür hassas alanlarda marina yapılması hem ekolojik hem de güvenlik açısından yanlış bir karar olacaktır” dedi. Çeşmealtı'nın doğal yapısının bozulmasını istemediklerini belirten Balkan, projenin daha uygun alanlarda hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

“Balıkçı kasabası kimliğimizi koruyacağız”

Başkan Balkan, Urla’nın tarihi ve kültürel kimliğini koruma konusunda kararlı olduklarını dile getirerek, “Çeşmealtı’ndaki balıkçı kasabası ruhunu kaybetmek istemiyoruz. Bu projeye karşı mücadelemiz sürecek” diye konuştu. Ayrıca, bölgedeki deniz trafiğinin artmasının, bölge halkı ve ekosistem üzerinde büyük olumsuz etkiler yaratacağına dikkat çekti.

Prof. Dr. Mesut Önen: “Bu proje Çeşmealtı’na zarar verecek”

Urla Belediye Başkan Vekili Prof. Dr. Mesut Önen ise Çeşmealtı’ndaki marina projesinin Çeşmealtı halkına ve bölgedeki balıkçılara zarar vereceğini ifade etti. Projenin çevresel etkilerine dair somut verilerin bulunmadığını belirten Önen, denizin kirlenmesiyle birlikte bölgedeki balıkçılığın olumsuz etkileneceğini ve bu nedenle projeye karşı olduklarını belirtti.