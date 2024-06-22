Türkiye'ye oldukça yakın olması ve vizesiz seyahat imkanı sunması da Karadağ'ı Türk turistler için cazip bir destinasyon haline getirmektedir.

Karadağ nerede?

Karadağ, kuzeyde Bosna-Hersek, kuzeydoğuda Sırbistan, doğuda Kosova, güneydoğuda Arnavutluk ve batıda Adriyatik Denizi ile komşu ülkeler arasında yer alır.

Karadağ'a nasıl gidilir?

Karadağ'a gitmenin en kolay yolu uçak ile seyahat etmektir. İstanbul'dan Podgorica ve Tivat havalimanlarına direkt uçuşlar mevcuttur. Uçuş süresi yaklaşık 2 saattir. Uçak bileti fiyatları sezona göre değişiklik gösterir, ortalama 1.000 TL ile 3.000 TL arasında değişmektedir.

Karadağ'a kara yoluyla da gitmek mümkündür. Bunun için Bulgaristan ve Sırbistan üzerinden aktarma yaparak Karadağ'a ulaşabilirsiniz. Kara yoluyla seyahat uzun ve yorucu olabilir, ancak farklı ülkeleri de görme imkanı sunar.

Karadağ'a uçak bileti nasıl bulunur?

Karadağ'a uçak bileti bulmak için Skyscanner, Momondo, Enuygun gibi online arama motorlarını kullanabilirsiniz. Bu arama motorları ile farklı havayollarının fiyatlarını karşılaştırabilir ve en uygun bileti bulabilirsiniz.

Karadağ'da ulaşım

Karadağ'da şehir içi ulaşım için otobüs ve taksileri kullanabilirsiniz. Şehirlerarası ulaşım için ise otobüs ve tren seçenekleri mevcuttur. Araç kiralamak da Karadağ'ı keşfetmenin güzel bir yoludur.

Karadağ'da konaklama

Karadağ'da her bütçeye uygun konaklama seçeneği mevcuttur. Oteller, pansiyonlar, apart daireler ve kiralık evler arasından seçim yapabilirsiniz. Konaklama fiyatları sezona ve konumuna göre değişiklik gösterir.

Karadağ'da görülecek yerler

Kotor: UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kotor, tarihi ve doğal güzellikleri ile Karadağ'ın en popüler turistik yerlerinden biridir.

Kotor Karadağ

Budva: Karadağ'ın en hareketli şehri olan Budva, güzel plajları ve gece hayatı ile ünlüdür.

Budva Karadağ

Sveti Stefan: Küçük bir adada yer alan Sveti Stefan, Karadağ'ın en ikonik simgelerinden biridir.

Sveti Stefan Karadağ

Durmitor Milli Parkı: Muhteşem manzaralara ev sahipliği yapan Durmitor Milli Parkı, doğa severler için ideal bir yerdir.

Durmitor Milli Parkı Karadağ

Lovcen Milli Parkı: Karadağ'ın en yüksek dağı olan Lovcen Dağı'nı da içeren Lovcen Milli Parkı, tarihi ve doğal güzellikleri ile görülmeye değer bir yerdir.