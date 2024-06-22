Avrupa tatili hayalinizdeki yerleri gezip görmek için Schengen vizesi almanın zahmetine girmeden, sadece konaklama ve uçak bileti rezervasyonlarıyla harika bir tatil planı yapmak ister misiniz? Schengen Bölgesi dışında kalan ve Türk vatandaşlarından vize istemeyen Avrupa ülkeleri, yakın mesafeleri ve ekonomik uçak bileti seçenekleriyle hızlı ve uygun fiyatlı bir seyahat için mükemmel alternatifler sunuyor. İşte bu yazıda, vizesiz seyahat edebileceğiniz Avrupa ülkelerini ve ihtiyacınız olabilecek bilgileri bulabilirsiniz.

Vizesiz Avrupa Ülkeleri

1. Arnavutluk

Güneydoğu Avrupa'da bulunan Arnavutluk, Osmanlı'dan izler taşıyan mimarisi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir ülke. Tiran, Ohri Gölü ve Dıraç gibi turistik yerler ve gece hayatıyla ünlü Saranda mutlaka görülmeli. 90 güne kadar vizesiz kalabilirsiniz.

2. Azerbaycan

Kapıda vize uygulaması ile 30 güne kadar kalabileceğiniz Azerbaycan, kültürel yakınlık ve dil avantajıyla rahat bir seyahat sunuyor. Bakü, Sumqayıt, Gence gibi şehirlerde tarihi ve modern yapıları gezebilirsiniz.

3. Belarus (Beyaz Rusya)

Belarus, özellikle başkent Minsk’in gece hayatı ile tanınıyor. Gomel, Mogilev ve Vitebsk gibi şehirler de keşfedilmeyi bekliyor. 30 güne kadar vizesiz kalabilirsiniz.

4. Bosna-Hersek

Bosna-Hersek, etnik çeşitliliği ve Osmanlı mirasıyla dikkat çekiyor. Saraybosna ve Mostar gibi şehirler tarihi ve kültürel zenginlikler sunuyor. 90 güne kadar vizesiz kalabilirsiniz.

5. Ermenistan

Ermenistan’a kapıda vize ile 120 güne kadar kalabilirsiniz. Başkent Erivan ve Amberd Fortress gibi tarihi yerler, Geghard Manastırı ve Karahunj gibi mekanlar görülmeye değer.

6. Gürcistan

Sadece kimlik kartınızla giriş yapabileceğiniz Gürcistan, tarihi ve modern yapıları, canlı gece hayatı ve uygun fiyatları ile popüler bir destinasyon. 365 gün boyunca giriş yapabilirsiniz.

7. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)

Kuzey Kıbrıs, serbest dolaşım hakkı sunarak kısa süreli tatiller için ideal bir destinasyon. Plajları, lüks otelleri ve canlı gece hayatıyla yılın her dönemi ziyaret edilebilir.

8. Karadağ

Karadağ, uzun kumsalları ve kültürel mirasları ile öne çıkıyor. Podgorica ve Bar gibi şehirler gezilecek yerler arasında. 90 güne kadar vizesiz kalabilirsiniz.

9. Kosova

Kosova, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çekiyor. Başkent Priştine ve çeşitli et yemekleriyle ünlü mutfağı keşfetmeye değer. 90 güne kadar vizesiz kalabilirsiniz.

10. Makedonya Cumhuriyeti

Makedonya, Üsküp ve Ohri gibi şehirleriyle doğal ve tarihi güzellikler sunuyor. Makedon mutfağı da lezzetli yemekler sunuyor. 90 güne kadar vizesiz kalabilirsiniz.

11. Moldova

Moldova, üzüm bağları ve kültürel festivalleriyle dikkat çekiyor. Başkent Kişinev, tarihi yapıları ve etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. 90 güne kadar vizesiz kalabilirsiniz.

12. Sırbistan

Sırbistan’ın başkenti Belgrad, barok parkları ve canlı gece hayatıyla tanınıyor. Novi Sad ve diğer turistik bölgeler de keşfedilmeye değer. 90 güne kadar vizesiz kalabilirsiniz.

13. Ukrayna

Ukrayna, başkent Kiev ve liman kenti Odessa’nın yanı sıra Lviv ve diğer şehirleriyle turistlerin ilgisini çekiyor. 90 güne kadar vizesiz kalabilirsiniz.