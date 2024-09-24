France Football dergisi tarafından her yıl düzenlenen ve dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden biri olan Ballon d'Or için geri sayım başladı. Bu yıl ödüle aday gösterilen 30 futbolcu arasında Erling Haaland, Jude Bellingham, Phil Foden, Toni Kroos gibi isimlerin yanı sıra milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da bulunuyor.

Ancak İspanya’nın önde gelen spor gazetesi Marca'ya göre, Ballon d'Or 2024'ü kazanacak isim Vinicius Jr. olacak. Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluklarına katkıda bulunmuş ve sezon boyunca 24 gol, 11 asist ile oynamıştı. Bu sezon da çıktığı 8 maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergileyen Vinicius, ödülün en güçlü adaylarından biri olarak görülüyor.

Resmi açıklamanın ödül töreni ile yapılması beklenirken, Vinicius Jr.'ın kazandığı iddiası futbol dünyasında büyük heyecan yarattı.