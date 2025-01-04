Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı sıcak hava balon turizmi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin balon turizmi açısından rekor bir yıl yaşadığını belirterek, 933 bin yolcu sayısına ulaşıldığını ve bu rakamın tüm zamanların en yüksek seviyesi olduğunu duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) bünyesinde verilen güvenli uçuş eğitimlerinin bu başarıda önemli rol oynadığını vurguladı. Türkiye’nin sıcak hava balon turizminde, gerek trafik yoğunluğu gerekse uçuş gün sayısı açısından dünya liderleri arasında yer aldığını ifade etti.

Kapadokya zirvede

Özellikle Kapadokya bölgesi, sıcak hava balon turizminin merkezi olarak öne çıkıyor. Peri bacaları ve eşsiz doğasıyla dünya çapında ilgi gören Kapadokya’da düzenlenen turlar, Türkiye’yi bu alanda cazibe merkezi haline getirdi.

“933 bin yerli-yabancı yolcu ile tüm zamanların balon yolcu sayısı rekoru kırıldı”

2024 yılının sıcak hava balonu turizmi açısından oldukça verimli bir yıl olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, “Kapadokya, Pamukkale, Soğanlı, Çat, Ihlara, Şanlıurfa Göbeklitepe, Afyonkarahisar ve Antalya olmak üzere toplam 8 bölgede 43 bin balon uçuşu gerçekleştirildi. Bu uçuşlarda 933 bin yerli-yabancı yolcu ile tüm zamanların balon yolcu sayısı rekoru kırıldı. Balon yolcusu sayısı ise 2023 yılına göre yüzde 25 artış gösterdi” diye konuştu.

Türkiye'de SHGM tarafından yetkilendirilen 71 sıcak hava balon işletmesi bulunduğunu kaydeden Uraloğlu, 6 onaylı kurum aracılığıyla sektöre yönelik eğitimlerin verildiğini söyledi. Uraloğlu, yapılan uçuşların yüzde 80'den fazlasının Kapadokya bölgesinde gerçekleştiğini de ifade ederek, “Türkiye'nin yükselen turizm yıldızı sıcak hava balonu işletmeciliği her yıl büyümeye devam ediyor. Bakanlık olarak da bu alanda her türlü desteği verdik. 2011 yılından bu yana Türkiye genelinde gerçekleştirilen 290 bin uçuşta 5 milyon 617 bin yerli ve yabancı balon yolcusu Türkiye'nin eşsiz doğasını izleme fırsatı buldu” dedi.