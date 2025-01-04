Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Malatya’nın Darande ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 4 Ocak 2025 tarihinde saat 10.35’te kaydedildi.

Sarsıntının merkez üssü Darande olarak belirlenirken, yerin 10.43 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Depremin ardından AFAD ve yerel yetkililer bölgedeki durumun takibini sürdürüyor. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, ekipler olası artçı sarsıntılara karşı uyarıda bulundu.

Yetkililer, deprem sonrasında olası hasar tespit çalışmalarına hızla başlandığını ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini belirtti. Bölgedeki gelişmeler AFAD ve yerel yönetimler tarafından yakından izlenmeye devam edecek.