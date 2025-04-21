Kastamonu’nun İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi’ndeki bir apartmandan yayılan kötü kokular üzerine yapılan ihbarla girilen evde, hamile Elif Civil’in bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. 28 yaşındaki Civil’in cesedinin yaklaşık 10 gündür evde olduğu belirlendi.

Apartmanı saran kokular dehşeti ortaya çıkardı

Olay, Arnavut Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartman sakinleri binadan yayılan kötü kokular nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, daireye girdiklerinde bir kadın cesediyle karşılaştı.

Bıçak darbeleriyle öldürülmüş

Yapılan ilk incelemelerde cesedin, 28 yaşındaki Elif Civil’e ait olduğu ve kadının hamile olduğu belirlendi. Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı değerlendirmede, Civil’in vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Cesedin 10 gün boyunca evde kaldığı bilgisine ulaşıldı.

Soruşturma başlatıldı

Elif Civil’in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturmanın sürdüğü ve cinayetin şüphelisinin kimliğinin araştırıldığı bildirildi.