Bandırma'da kitapseverler, 6. Bandırma Kitap Günleri'nin açılışı için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Etkinliğin açılışı, İDO Bandırma Terminali önünden Cumhuriyet Meydanı’na yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşün ardından, ünlü yazarlar Ahmet Ümit, Buket Uzuner, Sibel Uzun ve Ataol Behramoğlu’nun katılımıyla kurdele kesim töreni gerçekleştirildi.

"Türkiye'yi aydınlatacağız"

Açılış konuşmasını yapan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, etkinliğin Bandırma’nın kültürel yaşamına önemli katkılar sunacağını belirtti. Başkan Mirza, “Bandırma özgürlüğün, demokrasinin ve kitabın kentidir. 10 gün sürecek bu etkinlik boyunca çok sayıda yazar ve yayınevi kitapseverlerle buluşacak. Bandırmalılar, üniversite öğrencileri ve çocuklarımız değerli yazarlarımızla tanışma fırsatı bulacaklar. Şiir dinletileri, müzik performansları ve imza günleriyle dolu dolu bir program bizleri bekliyor. En önemlisi ise, kitap okuma alışkanlığını çocuklarımıza kazandırmak. Hep birlikte okuyacağız, öğreneceğiz ve Türkiye’yi aydınlatacağız” dedi.

Söyleşiler, imza günleri, şiir ve müzik dinletilerinin yanı sıra çeşitli konserlerin de yer alacağı Bandırma Kitap Günleri, 10 gün boyunca ziyaretçilere edebiyat dolu anlar yaşatacak.