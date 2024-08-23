Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma Ticaret Borsası’na ait 81 numaralı depoda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık iki saat süren bir çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

Olay, Bandırma Ticaret Borsası’nın 81 numaralı deposunda meydana geldi. Depoda bulunan ayçiçeği nedeniyle hızla büyüyen alevler, çevredeki bölgelerde büyük bir endişeye yol açtı. Yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma Grup Amirliği ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

İtfaiye ekipleri yoğun çaba sarfetti

Yangın söndürme çalışmaları, ayçiçeğinin yüksek yanıcılığından dolayı zorlu geçti. Ekipler, yaklaşık iki saat süren yoğun bir çabanın ardından yangını kontrol altına alabildi. Ancak, soğutma çalışmalarının uzun sürebileceği ve devam ettiği belirtildi.

Maddi masar büyüdü, can kaybı yok

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Fakat, depoda meydana gelen büyük çaplı maddi hasar dikkat çekti.