Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, 2024 yılı boyunca gerçekleştirilen yoğun trafik denetimlerinde, çeşitli ihlallerde bulunan sürücülere toplam 30 milyon 714 bin 612 lira cezai işlem uygulandı. Denetimlerin amacının trafik güvenliğini sağlamak olduğu belirtilirken, yetkililer kurallara uyan sürücülere teşekkür etti.

Denetimlerde tespit edilen ihlaller

Bandırma Emniyet Müdürlüğü tarafından yıl boyunca gerçekleştirilen denetimlerde, abart egzoz ve yüksek sesle gürültü yapan 125 araç tespit edildi. Bu araçların sahiplerine toplam 2 milyon 172 bin 810 lira ceza kesildi. Ayrıca, ses ve müzik cihazlarını kamunun huzurunu bozacak şekilde kullanan 3 bin 149 sürücüye de cezai işlem uygulandı.

Alkollü sürücülere ve kamyonlara yönelik denetimler

Yıl boyunca yapılan denetimlerde alkollü araç kullanan 706 sürücünün ehliyetleri geçici olarak geri alındı ve bu sürücülere toplam 5 milyon 54 bin 454 lira ceza kesildi. Kamyon ve çekici türü araçlara yönelik denetimlerde ise şehir içinde izinsiz park etme, indirme ve bindirme yapan 431 araca 1 milyon 96 bin 443 lira ceza uygulandı.

Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimleri

Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde ise 8 bin 367 sürücüye toplam 22 milyon 390 bin 905 lira cezai işlem uygulandı. Bu denetimler, trafik kazalarını önlemek ve güvenli sürüş alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi.

Toplam ceza miktarı

2024 yılı boyunca yapılan tüm denetimlerde, toplam 12 bin 653 sürücüye 30 milyon 714 bin 612 lira cezai işlem uygulandı. Bu denetimlerin, trafik güvenliğini artırma ve kurallara uyan sürücüleri destekleme amacına hizmet ettiği vurgulandı.