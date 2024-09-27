Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan seramik yüklü bir tır, karşı şeride geçerek iki tırın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Kazada, her iki tırın şoförleri hafif yaralanırken, kaza sonrasında Bandırma-Çanakkale yolu yaklaşık 50 dakika boyunca tamamen trafiğe kapandı.

Kazanın detayları

Olay, Bandırma’ya 5 kilometre mesafede, Çanakkale istikametinde seyir halinde olan tırın sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana geldi. Kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek aynı yönde ilerleyen başka bir tırla çarpıştı. Kazanın etkisiyle seramik yüklü dorsedeki parçalar yola savruldu. Yola yayılan seramikler, trafiğin akışını tamamen durdurdu.

Kazaya karışan tırların sürücüleri hafif şekilde yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen şoförler, kaza ile ilgili ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Trafik 50 dakika boyunca durduruldu

Kazanın ardından Bandırma-Çanakkale yolu tamamen kapanırken, bölgede yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bandırma Bölge Trafik ekipleri, trafiği kontrollü bir şekilde tek şeritten açarak, yoğunluğu azaltmaya çalıştı. Ancak yolun kapanması nedeniyle sürücüler uzun süre beklemek zorunda kaldı. Kazanın yarattığı aksama, özellikle Çanakkale istikametine seyir halinde olan sürücülerin planlarını etkiledi.

Yol temizleme çalışmaları 3 saat sürdü

Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye ekipleri ve karayolları görevlileri, yola savrulan seramik parçalarını temizlemek için yoğun bir çalışma başlattı. İlk olarak yoldaki seramiklerin büyük kısmı kepçeler yardımıyla toplandı, ardından seramiklerden kaynaklanan tozların temizlenmesi için detaylı bir temizlik yapıldı.

Kazaya karışan her iki tır, çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yaklaşık 3 saat süren temizlik ve yol onarım çalışmalarının ardından Bandırma-Çanakkale yolu yeniden trafiğe açıldı ve araç kuyruğu kademeli olarak azalmaya başladı.

Emniyet güçlerinden soruşturma

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazanın meydana geldiği noktada güvenlik önlemlerini artırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatan ekipler, tır şoförlerinin ifadelerini aldıktan sonra olayın detaylarını incelemeye başladı.