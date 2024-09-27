İçişleri Bakanlığı, terör örgütlerine karşı yürütülen kapsamlı operasyonlar kapsamında bir başarıya daha imza attı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıkladığı "Gürz-17" operasyonları çerçevesinde, 10 farklı ilde teröristlere ait 71 mağara, sığınak ve barınma alanı tespit edilip imha edildi. Operasyonlarda çok sayıda mühimmat, silah ve patlayıcı düzenek ele geçirilirken, teröristlerin kırsal alanlardaki saklanma noktalarına büyük darbe vuruldu.

Terör örgütünün lojistik üsleri yerle bir edildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gürz-17 operasyonlarının, teröristlerin kırsalda barınmak ve eylem hazırlığında bulunmak amacıyla kullandıkları kritik noktalara odaklandığını vurguladı. Bakan Yerlikaya, Şırnak, Siirt, Mardin, Van, Hakkâri, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Tunceli ve Ağrı illerini kapsayan operasyonlarda, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı özel birliklerin başarılı bir harekât gerçekleştirdiğini söyledi.

Yerlikaya, "Operasyonlarda tespit edilen 71 mağara, sığınak ve barınma alanı, teröristlerin eylem yapmak ve saklanmak amacıyla kullandıkları önemli lojistik üslerdi. Bu alanlarda yapılan aramalarda binlerce mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri ve çeşitli silahlar ele geçirilmiştir. Bu operasyonlar, terör örgütünün kırsaldaki yapılanmasına büyük bir darbe niteliğindedir" dedi.

Ele geçirilen mühimmat ve silahlar

Operasyonlar sırasında ele geçirilen mühimmat ve silahların türleri de dikkat çekici. Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, güvenlik güçleri şu ana kadar operasyon kapsamında toplam:

1.303 adet uçaksavar mühimmatı

360 adet el bombası

257 kg patlayıcı madde

141 adet mayın

80 adet RPG-7 mühimmatı

32 adet EYP düzeneği

16 adet havan ve bombaatar mühimmatı

7.624 adet farklı çap ve ebatlarda mühimmat

112 adet roket sevk motoru

2 adet RPG-7 roketatar silahı

1 adet PKM makineli tüfek

9 adet Kalaşnikof piyade tüfeği

1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği

365 adet fünye ele geçirildi.

Ayrıca, teröristlerin saklanma ve lojistik destek sağlama amaçlı kullandıkları barınma alanlarında, 22 adet EYP ateşleme düzeneği, 3 adet güneş paneli, 4 adet fotokapan aküsü, 540 metre fitil, 780 metre elektrik kablosu, 110 kg amonyum nitrat, 282 adet tüp, 4 adet el dürbünü ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında hedeflenen bölgeler

Bakan Yerlikaya, operasyonların Şırnak’ın merkez ilçesi başta olmak üzere, Güçlükonak, Beytüşşebap ve Uludere; Siirt’in Eruh ve Pervari ilçeleri; Mardin’in Ömerli ve Kızıltepe bölgeleri; Van’ın Çatak ilçesi; Hakkâri’nin merkez, Yüksekova ve Şemdinli; Hatay’ın Dörtyol ve Belen; Bingöl’ün Karlıova; Diyarbakır’ın Lice; Tunceli’nin Ovacık, Hozat ve Nazımiye ilçeleri; Ağrı’nın Doğubayazıt kırsalı gibi teröristlerin sıkça faaliyet gösterdiği kritik noktalarda yoğunlaştığını belirtti. "Gürz-17 operasyonları, bu bölgelerde teröristlerin hareket kabiliyetini sınırlayarak, onları saklanma ve lojistik destek sağlama açısından önemli kayıplara uğratmıştır" ifadelerini kullandı.

3 bin 172 güvenlik personeli ve özel ekipler görev yaptı

Gürz-17 Operasyonu, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirildi. Operasyonlarda Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Jandarma Komando ekipleri ile Güvenlik Korucularından oluşan 234 tim görev aldı. Toplam 3 bin 172 jandarma personelinin yer aldığı operasyonlarda, insansız hava araçları J-SİHA ve J-ATAK helikopterleri de destek sağladı.

Yerlikaya, operasyonlarda görev alan tüm güvenlik güçlerini kutlayarak, “Kahraman jandarmalarımız, milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışıyor. Allah ayaklarına taş değdirmesin, milletimizin duası ve desteği hep onların yanında" dedi.

"Terörle nücadelemiz kararlılıkla sürecek"

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin terörle mücadelesinde yılın 365 günü, 4 mevsim ve 12 ay boyunca, şehir içinde ve kırsalda operasyonlara devam edeceğini belirterek, "Teröristlere hiçbir yerde barınma imkânı tanımayacağız. Bu ülkenin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız sürecek" ifadelerini kullandı.