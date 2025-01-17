16 Ocak 2025 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen etkinlik, Güney Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNMARSİFED) ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Bölümü Birim Müdürü Nazlı Coşkun ve GÜNMARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Funda Dedeoğlu'nun yanı sıra kamu, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kadınların iş gücüne katılımı sağlanıyor

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Yasemin Açık, Bandırma'nın tarım, hayvancılık, ticaret, sanayi ve ihracattaki başarılarının bölge ve ülke için büyük bir değer taşıdığını belirtti. Açık, girişimci kadınların ekonomik olarak güçlenmesinin bireysel yaşamları ve toplumsal yapıyı dönüştürebileceğine dikkat çekerek, "Kadınların iş gücüne dahil olduğu ülkelerde inovasyon, üretkenlik ve sürdürülebilirlik göstergelerinin yükseldiğini görüyoruz. Bu katılım, toplumsal dönüşüm ve niteliksel bir değişimin de emaresidir" dedi.

İş Bankası'ndan girişimci kadınlara destek

İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Bölümü Birim Müdürü Nazlı Coşkun, kadınların ekonomik hayata katılımının ülkenin refah ve gelişmişlik düzeyini artıracağına inandıklarını ifade etti. Coşkun, "Girişimci kadınların sayısını artırabilmek adına büyük bir sorumlulukla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bankamız, 8 Mart 2023 tarihinde yayınlanan Kadının Güçlenmesi Bildirgesi ile girişimci kadınlara 5 yıl içerisinde 100 milyar TL tutarında finansman desteği sağlayacağını ve yine 5 yıl içerisinde 15 bin kadına finansal okuryazarlık eğitimi verileceğini taahhüt etti" şeklinde konuştu.

Girişimde Kadın Gücü Projesi'nin yeni dönemi

2021 yılında başlatılan Girişimde Kadın Gücü Projesi'nin 2024-2026 yıllarını kapsayan yeni döneminde, 81 ilde yüz yüze verilecek eğitimlerin yanı sıra çevrimiçi platformlar üzerinden 6.500 girişimci ve girişimci adayı kadına ulaşılması hedefleniyor. Proje kapsamında, eğitimlere katılan 100 girişimci kadına sektöründe başarılı kadınlar ve alanında uzman kişiler tarafından mentorluk desteği de sağlanacak.

İlham veren hikayeler paylaşıldı

Açılış konuşmalarının ardından, GÜNMARSİFED Başkanı Funda Dedeoğlu'nun moderatörlüğünde düzenlenen 'İlham Buluşması' panelinde, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Perviz Erdem ile Sütaş Grubu Başkan Yardımcısı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Veral kendi girişimcilik öykülerini anlatarak tecrübelerini paylaştı.