30 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 13.30’da, DTO'nun hizmet binasında gerçekleştirilecek "Girişimcilik, Yeni İş Modelleri ve Mesleki Eğitim Semineri", Kişisel Eğitim Uzmanı Psikolog Besim Ogelman tarafından verilecek. Seminer, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürüttüğü "İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP)" kapsamında düzenlenen IQVET-III Hibe Programı etkinliklerinden biri. Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ortak yürütülen Tekstil Teknolojisi Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Projesi kapsamında mesleki eğitimin kalitesini artırmayı amaçlayan bu etkinlik, katılımcılara yenilikçi yaklaşımlar sunmayı hedefliyor.

Geleceğin Teknolojileriyle Dönüşüm

Seminerde; proje yönetiminin girişimcilikteki önemi, tasarım odaklı düşünme, yapay zekânın mesleki eğitimdeki etkileri gibi konular işlenecek. Katılımcılar, yaratıcı düşünme ve yenilikçi iş modelleri geliştirme konularında bilgi edinme fırsatı bulacaklar.

Başkan Erdoğan: “KOBİ’lerimiz Eğitimlere Katılmalı”

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, teknolojik dönüşümün iş dünyasında köklü değişikliklere yol açtığını vurguladı. “Mesleki eğitimde girişimcilik becerilerini geliştirmek, hem bireyler hem de işletmeler için kritik önemde. Bu seminerle, katılımcılara geleceğin iş dünyasına hazırlanma imkânı sunuyoruz” dedi.

Katılım için Ön Kayıt Gerekli

Seminere katılmak isteyen KOBİ temsilcileri, [buradan](https://forms.gle/Uq6NDqQtZpog8dc49) ön kayıt yaptırabilirler.