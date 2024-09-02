Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, evlere düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, hırsızlık şebekesi çökertildi ve çalınan eşyaların büyük bir kısmı sahiplerine geri teslim edildi.

İlk hırsızlık olayı 23 Ağustos’ta gerçekleşti

Hırsızlık serisi, 23 Ağustos 2024 tarihinde Bandırma’nın Doruk Oba Villaları’nda başladı. Üç şahıs tarafından gerçekleştirilen hırsızlıkta, toplam değeri 700 bin TL olan bir tespih koleksiyonu, yemek takımı ve çeşitli ziynet eşyaları çalındı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, maskeler ve eldivenler bulunarak delil toplama süreci başlatıldı. Güvenlik kameralarındaki görüntüler, bir hafta süren titiz analizlerle şüphelilerin kimliklerini ortaya çıkardı.

İkinci ve üçüncü hırsızlık girişimleri

Aynı şahıslar, 28 Ağustos 2024 tarihinde Doruk Oba Villaları’nda tekrar hırsızlık girişiminde bulundular, ancak köpek sesi nedeniyle kaçmak zorunda kaldılar. O gece daha sonra Paşabayır Mahallesi’ndeki Aktoprak Caddesi’ndeki Kutay Apartmanı’nda bir diğer hırsızlık olayı gerçekleştirdiler. Maskeli ve eldivenli olarak zemin kattaki bir evin balkonundan içeri giren şüpheliler, ziynet eşyaları ve 6 adet kol saati çaldılar. Bu olayda toplamda 100 bin TL değerinde eşya çalındı.

Şüpheliler yakalandı

Polis ekiplerinin yürüttüğü detaylı soruşturmalar ve topladığı delillerin ardından, şüpheliler A.D. (25), T.M. (25) ve S.K. (26) adreslerine yapılan operasyonlarla yakalandı. Çalınan 5 tespih ve Kutay Apartmanı’ndaki hırsızlıkta çalınan eşyaların büyük kısmı ele geçirildi ve mağdurlara teslim edildi. Şüpheliler adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.